"Yes, we did!" - ostatnie przemówienie Baracka Obamy (WIDEO)

Fot: "Yes, we did!" - ostatnie przemówienie Baracka Obamy

"Gdybym powiedział wam osiem lat temu, że Ameryka wyjdzie z wielkiej recesji, że reaktywuje przemysł motoryzacyjny, utworzy wiele nowych miejsc pracy, że powstanie nowy rozdział [stosunków dyplomatycznych - przyp. red.] z Kubą, że zostanie zlikwidowany irański program budowy broni nuklearnej, zlikwiduje inicjatora zamachów z 11 września, a małżeństwa jednopłciowe będą zalegalizowane, że 20 milionów Amerykanów otrzyma dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas powiedzielibyście, że to zbyt ambitne cele. Ale to jest właśnie to, co zrobiliśmy", wyliczał w swoim pożegnalnym wystąpieniu ustępujący z urzędu prezydent Barack Obama.