Rusza sprzedaż pozwoleń na pikniki

Cook County Forest Preserve rozpoczyna sprzedaż pozwoleń na organizację pikników w 2017 roku na nadzorowanych przez tę instytucję terenach.

Prawie 1000 pozwolenia wydawanych jest już pierwszego dnia. Zarządcy lasów zachęcają do nabycia pozwoleń, by skorzystali z opcji internetowego zakupu, co pozwoli uniknąć stania w kolejkach, by zdobyć zezwolenie na piknik w ulubionym zagajniku.

Jeśli ktoś wybierze się osobiście po pozwolenie, będzie mógł zapłacić za wydanie dokumentu gotówką, czekiem, lub kartami Visa oraz MasterCard.

Internetowy system wydawania pozwoleń umożliwia mieszkańcom utworzenie konta w celu zakupu różnych zezwoleń, w tym na rodzinne i firmowe pikniki. Klienci, którzy stworzyli profile w ostatnich latach, są proszeni o używanie dotychczas wykorzystywanych danych logowania.

W tym roku klienci mogą przyjść do Dan Ryan Visitor Center mieszczącego się przy 8700 S. Western w Chicago, gdzie dokonają zakupu pozwoleń na 2017 rok. Urzędnicy zapraszają we wtorek od godziny 8 rano do 4 po południu - Dan Ryan Visitor Center będzie również otwarty w każdy piątek w styczniu od 8:30 a.m. do 4:30 p.m. Zezwolenia są dostępne również w głównej siedzibie instytucji przy 536 N. Harlem Ave., River Forest.

Poszczególne ceny dokumentów oraz lista lokalizacji są umieszczane na stronie internetowej Cook County Forest Preserve.

Rezerwacja miejsc kempingowych w pięciu lokalizacjach Cook County Forest Preserve również ruszy we wtorek. W tym przypadku rezerwacji można dokonać online na stronie internetowej fpdcc.com/camping/camping- reservations~~pobj lub telefonicznie dwoniąc pod numer (855) YES-CAMP (937-2267). Innym rozwiązaniem jest zabukowanie miejsc dzwoniąc do miejsc kempingowych: Camp Sullivan, Camp Bullfrog Lake lub Camp Reinberg w godzinach od 8 a.m. do 5 p.m., lub w weekendy. Aby uzyskać więcej informacji nt domków kempingowych odwiedź stronę internetową fpdcc.com/camping.