Fot: Proszę o uwagę, to jest napad!

W ubiegłym roku, jak wynika z danych policyjnych, w Chicago popełniono o 49 napadów na banki więcej, niż miało to miejsce w 2015 roku.

Rekordowy pod tym względem był jednak rok 2006, gdy doszło do 284 takich przestępstw. W 2016 roku było ich "jedynie" 194.

"Według opinii FBI, ludzie okradają banki dla jednego lub wszystkich trzech powodów: z powodu uzależnienia od narkotyków, alkoholu lub hazardu", mówi Garrett Croon, były koordynator FBI ds. napadów na banki.

Znane z filmów napady, gdy bandyta wchodzi do banku i gromko informuje o zamiarze popełnienia przestępstwa, to rzadki przypadek - zwykle przestępstw takich jest mniej niż 10 procent ogólnej liczby napadów na banki Chicago każdego roku. Garrett Croon z FBI wyjaśnia, że większość bandytów wchodząc do banku ma zamiar szybko obrabować bank nie zwracając na siebie zbytniej uwagi.

"Sprawca napadu na bank chce pozostać anonimowy, jego celem jest szybkie dotarcie do kasjera i zabranie pieniędzy. Zwykle zajmuje to około 30 sekund lub mniej", dodaje były pracownik FBI.

W Chicago do obrabowania banków dochodzi najczęściej po godzinie 6 p.m. (w ubiegłym roku po tym czasie popełniono 56 przestępstw. Na drugim miejscu tej specyficznej listy, jest czas między godziną 9 a.m. a 11 a.m.

Najczęściej złodzieje wybierają piątek na obrabowanie banków. "Złodzieje w ten sposób chcą zdobyć pieniądze na weekend, na spełnienie swoich uzależnień", podkreśla Croon dodając, że sporo napadów jest realizowanych przez byłych skazanych, którzy już raz dopuścili się takiego przestępstwa. "Wielu recydywistów bankowych wychodzi z więzienia, mają dokąd pójść". Co więc robią? Wracają do banków, by znów je okraść", podsumowuje Garrett Croon.