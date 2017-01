Problemy alimenciarzy na lotniskach

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie w Polsce nowe przepisy znacznie utrudniające życie osobom unikającym płacenia alimentów. przebywanie w USA nie uchroni już zalegających z alimentami przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Problemy pojawią się po trzech miesiącach z zaleganiem w płaceniu należnych kwot na swoje dzieci. Tyle wystarczy, by trafić do więzienia.

Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mogą czuć się bezpiecznie. Na mocy porozumienia zawartego między władzami Polski i USA, niepłacący alimentów, którzy lecą np. z Chicago do Warszawy czy Krakowa, będą mogły zostać zatrzymane od razu na lotnisku w oparciu o wydany list gończy.

Osoby przebywające w USA mają obowiązek płacenia alimentów, które zostały zasądzone w Polsce. Z obowiązku tego nie zwalnia ich duża odległość dzieląca oba kraje.

Podstawą prawną regulującą ściganie niesolidnych alimenciarzy i ich zatrzymanie na lotnisku jest porozumienie o wzajemnym uznawaniu orzeczeń sądowych między Polską a różnymi stanami USA, w tym Illinois.

W oparciu o to porozumienie polski wyrok sądowy trafia do właściwego sądu w USA, który wydaje nakaz egzekucyjny. W przypadku niezastosowania się do wyroku, grozić będą poważne konsekwencje prawne: od ukarania grzywną po ograniczenie lub pozbawienie wolności na okres do 12 miesięcy.

Sytuacja stanie się trudniejsza, gdy za osobą niepłacącą alimentów zostanie wydany list gończy - przypominamy, że zgodnie z nowym prawem może się to stać (choć nie ma takiego obowiązku) już po trzech miesiącach zaprzestania obowiązku alimentacyjnego. W takim przypadku do zatrzymania dojdzie już na lotnisku, skąd niesolidny alimenciarz będzie przewieziony do najbliższego aresztu, a dalsze kroki w jego sprawie podejmie już prokurator.