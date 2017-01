Polisy na życie – pod lupą skarbnika Illinois

Wiele było już przypadków, gdy po śmierci posiadacza polisy ubezpieczeniowej firmy wynajdowały dziesiątki powodów, by uniknąć wypłacenia należnych rodzinie zmarłego pieniędzy. Teraz sytuacja ma się zmienić.

Skarbnik Illinois Michael Frerichs zapowiedział wzięcie pod lupę działalności firm ubezpieczeniowych w naszym stanie. Celem będzie upewnienie się, że wszystkie należne świadczenia zostały wypłacone.

Urzędnik podkreśla, że choć spodziewa się silnego oporu ze strony ubezpieczycieli, to jednak będzie bezwzględny w egzekwowaniu kontroli w każdej firmie. „Będą się bronić twierdząc, że [kontrola – przyp. red.] to duże obciążenie dla firm ubezpieczeniowych oraz wskazywać na trudności z dotarciem do klientów. Naprawdę? W czasach, gdy większość działań jest wykonywana przez maszyny, gdy będziemy przemieszczać się samochodami bez kierowców bronienie się trudnościami z dotarciem do klientów to wręcz kłamstwo”, mówił skarbnik.

Zgodnie z projektem ustawy, której sponsorem jest senator Robert Martwick z północno-zachodniego Chicago, ubezpieczyciele będą musie skontrolować dokumentacje swoich klientów sięgając 21 lat wstecz, czyli od 1996 roku. Celem senatora jest zmuszenie firm do wypłaty wszystkich należnych świadczeń, które powinna otrzymać rodzina po śmierci ubezpieczonego. Często jednak firmy wynajdują wiele kruczków prawnych, by uniknąć tego obowiązku pozbawiając tym samym zrozpaczonych bliskich środków do życia.