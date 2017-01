Lokalne kary za posiadanie marihuany

Coraz więcej społeczności w Illinois wprowadza własne sankcje za posiadanie niewielkich ilości marihuany w związku z faktem wyeliminowania przez władze stanowe kary więzienia za takie wykroczenie.

Zatwierdzona w ubiegłym roku ustawa wskazuje, że ludzie złapani z 10 gramami (lub mniej) tego narkotyku otrzymają mandat oraz grzywnę w wysokości od 100 do 200 dolarów. Za posiadanie takiej ilości poprzednio groziło nawet do sześciu miesięcy więzienia oraz grzywna w wysokości do 1,500 dolarów.

Nowe prawo pozwala samorządom ustalać własne wytyczne co do kary za posiadanie marihuany i stosowne do tego grzywny. Sankcje obejmują prace społecznie oraz kary finansowe, które wahają się od $50 w Urbana aż do 1000 dolarów w Normal.

Około 200 gmin już podjęło własne rozporządzenia w tej sprawie a po zmianie prawa stanowego dziesiątki kolejnych wprowadziły lokalne przepisy.

W Chicago w 2012 roku w rozporządzeniu określono grzywnę w wysokości od 250 do 500 dolarów za posiadanie 15 gramów marihuany lub mniej.

Wraz z przyjęciem lokalnych przepisów prawa, różniących się od stanowych, osoby zatrzymane przez troopera otrzymają inne kary niż te, którym mandat wręczy policjant w mieście lub na wsi.

Dane o popełnionym wykroczeniu muszą być wykreślone z bazy w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego popełnienia, niezależnie od tego czy mandat został wystawiony zgodnie z prawem stanowym czy też lokalnymi przepisami.