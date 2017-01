Punktem kulminacyjnym trzydniowych uroczystości (od czwartku do soboty) jest dzisiejsze zaprzysiężenie prezydenta elekta, które rozpocznie się o godzinie 11:30 a.m. ET.

Zodnie z planem, ceremonia inauguracyjna rozpocznie się o 11:30 a.m. ET w zachodniej części budynku Kapitolu. Jej głównym punktem - w samo południe - będzie złożenie przysięgi przez Donalda Trumpa, w trakcie której prezydentowi elektowi towarzyszyć będą delegacje polityków, obywateli i przywódców duchowych reprezentujących religie chrześcijańskie oraz żydowskie.

Podczas ceremonii jako pierwszy przysięgę złoży wiceprezydent Mike Pence. Następnie prezes Sądu Najwyższego John Roberts Jr. zwróci się do prezydenta elekta, który wypowie słowa przysięgi: "Ja, Donald Trump, uroczyście ślubuję wiernie sprawować urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych dochować, strzec i bronić ze wszystkich sił. Tak mi dopomóż Bóg."

Pół godziny później, o 12:30 p.m. ET, Donaland Trump, już jako 45. prezydent USA wygłosi swoje pierwsze orędzie do narodu amerykańskiego.

Częścią uroczystości będzie następnie parada inauguracyjna, która przejdzie Pennsylvania Ave. w godzinach od 3 p.m. do 5 p.m. ET. Śledzić ją będzie ponad 8,000 zaproszonych gości. Wśród uczestników parady znajdą się między innymi przedstawiciele ponad 40 organizacji, szkolne i uniwersyteckie orkiestry, konny korpus, przedstawiciele ratowników medycznych oraz weterani wojenni.

Prezydenckie bale inauguracyjne - Liberty and Freedom: The Official Presidential Inaugural Balls, które odbędą się w Walter E. Washington Convention Center, rozpoczną się o 7 p.m. ET - oba w tym samym miejscu i czasie, lecz na różnych piętrach. Wśród zaproszonych gości pojawią się między innymi Sam Moore, Tim Rushlow i jego zespół Big Band, Silhouettes, The Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson, Lexi Walker oraz Erin Boheme. Wprawdzie wstęp na bale jest otwarty dla, lecz wymagne są bilety.

Kolejnym punktem uroczystości jest Salute to Our Armed Services Ball w National Building Museum, również rozpocznie się o 7 p.m. Będzie to prywatny bal dla wojskowych i ich rodzin z sił zbrojnych USA, w trakcie którego wystąpią Tony Orlando i Josh Weathers.

W sobotę swoje urzędowanie prezydent Trump rozpocznie od ekumenicznej modlitwy o 10 a.m. w Washington’s National Cathedral. Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta w 1933 roku.