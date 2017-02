Gra w kasynie internetowym – co mówi prawo w USA, a co w Polsce?

Stany Zjednoczone uważane za kraj liberalny mają stosunkowo restrykcyjne prawo dotyczące gier hazardowych online.

Gry hazardowe są zabronione ustawą Kongresu z 2006 r. Ustawa ta zakazuje bankom i operatorom kart kredytowych przeprowadzania transakcji z firmami oferującymi gry hazardowe. Z upływem czasu niektóre stany złagodziły obowiązujące przepisy. Legalny hazard online jest w USA możliwy od 2011 roku, dzięki cofnięciu zakazu na poziomie państwa federalnego. Jako pierwsze na ten krok zdecydowały się 3 stany: Nevada, Delaware i New Jersey. Jednak próba ratowania lokalnych budżetów, wpływami podatkowymi z gry w internecie, okazała się mniej owocna, niż zakładano. Na przeszkodzie stanęły problemy technologiczne: geolokalizacja graczy, niektórzy emitenci kart kredytowych odmówili odblokowania płatności dla firm hazardowych lub postawili szereg wymagań. Ustawy zezwalające na internetowy hazard przyjęły też Kalifornia, Missisipi i Nowy Jork, a następne w kolejce są Pensylwania i Wirginia Zachodnia.

W Polsce nad przestrzeganiem prawa, w odniesieniu do gier kasynowych, czuwa ustawa hazardowa, która weszła w życie w 2009 roku. Ustawa została wprowadzona w życie pospiesznie po tzw. “aferze hazardowej” i ma opinię niedopracowanej. 15 grudnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy hazardowej, która ma zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2017 roku. Jej celem jest zmniejszenie „szarej strefy” i nałożenie konieczności wykupienia licencji. Obecnie europejskie firmy, które mają ofertę dla Polaków, prowadzą działalność w obszarze gier hazardowych, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Posiadają licencję np. na Malcie i działają na podstawie jej wymogów. Polska podlega pod unijne prawo i w jego świetle, działalność tych kasyn jest legalna.

Kasyno internetowe bije rekordy popularności.

Kasyna internetowe znacząco zyskują na popularności w ostatnim czasie. Dlaczego się tak dzieje? Co przyciąga graczy do kasyn online? Z pewnością jednym z korzystnych czynników jest duży komfort. Porównując z tradycyjnymi kasynami naziemnymi, gra online jest dużo wygodniejsza i kosztuje mniej wysiłku. Gracz nie musi podróżować do kasyna, które zależnie od miejsca zamieszkania, może być oddalone o setki kilometrów. Wiąże się to z dużą oszczędnością czasu. Kasyno internetowe daje możliwość gry w domu, nie wymaga poświęcenia kilku godzin ciągiem czy całonocnej wyprawy. Możemy zagrać np. w sobotnie leniwe popołudnie.

W odpowiedzi na nowe potrzeby społeczeństwa, w dobie postępu technologicznego, gdy wszystko powinno być zawsze pod ręką, kasyna stworzyły wersje na urządzenia przenośne, jak smartfony czy tablety. Kasyno mobilne jest jeszcze bardziej dostosowane do potrzeb klientów – dostępne wszędzie gdzie się znajdują. Jedynym wymogiem jest dostęp do internetu. Można zagrać na automatach w przerwie na lunch lub w ruletkę czekając w kolejce. Szybko, wygodnie, a dzięki nowym rozwiązaniom również bezpiecznie.

Gra w kasynie internetowym to forma rozrywki, która pomaga rozładować stres. Uczy nas szybkiego podejmowania decyzji i analizy sytuacji. Doskonale prezentuje związek przyczynowo-skutkowy między decyzją, a jej konsekwencją. Poprawia zdolności motoryczne i zapewnia świetną zabawę. Może być sposobem na dodatkowy zarobek, przy odrobinie szczęścia. Według naukowców wynik gier hazardowych nie jest do końca kwestią przypadku i można go przewidzieć. Aby gra pozostała zabawą, każdy gracz powinien przestrzegać określonych zasad. Przegrana może zdarzyć się każdemu i w żadnym wypadku nie należy probować odegrać się na kasynie. Większość dobrych kasyn posiada możliwość ustalenia limitu np. tygodniowych wpłat. Warto skorzystać z tej opcji.

Kasyno internetowe w języku polskim.

Polacy lubią gry kasynowe w internecie. Z tego względu wiele zagranicznych firm stworzyło polskie wersje swoich stron internetowych. Dzięki temu Polacy mogą otwierać konta i korzystać z obsługi klienta w języku ojczystym. Dobre kasyno docenia gracza. Dla nowych klientów czeka bonus powitalny. Zazwyczaj jest to podwojenie pierwszej wpłaty i/lub darmowe spiny. Zdarza się, że bonus na start obowiązuje na 3 pierwszych wpłatach. Kasyna rywalizują ze sobą ilością gier, jakością ich grafiki, animacji i dźwięku. Stali bywalcy korzystają z cyklicznych promocji, programów lojalnościowych i kampanii Vip.