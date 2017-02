Stoch nadal na czele!

Sezon zimowy 2016/2017 jest czasem wyjątkowym dla kibiców skoków narciarskich. Od czasów Adama Małysza nie było tak spektakularnych sukcesów. Wprawdzie sukcesy skoczka z Wisły były tak przełomowe, że przyćmiewają wszystko co nawet dziś się dzieje. Jednak uznać należy, że aktualnie osiągane wyniki są wyśmienite. Dziś jest rzeczywiście nadzwyczaj dobrze!

Za czasów Adama Małysza były jego historyczne sukcesy i długo, długo nic. Konkursy drużynowe wyglądały dość komicznie, gdyż trzech zawodników skakało bardzo przeciętnie, a jeden – Małysz – potrafił śrubować wynik o kilka miejsc w rankingu w górę. Dziś jest inaczej. Kadra Polski ma prawdziwego lidera. Jest nim oczywiście Kamil Stoch. Zdobywca dwóch złotych medali olimpijskich również w tym roku błyszczy formą, prowadząc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oprócz Stocha jest Piotr Żyła, Maciej Kot, którzy zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Również Dawid Kubacki potrafi oddać dobre skoki i reszta drużyny może liczyć na niego w konkursie drużynowym. Do tego należy podkreślić coraz to lepsze skoki Jana Ziobry oraz regularne miejsca w pierwszej trzydziestce Stefana Huli. Taki stan rzeczy powoduje, że polscy kibice emocjonują się zawodami Pucharu Świata bardziej niż to było dotychczas, gdyż praktycznie każdy Polak może oddać bardzo dobry skok.

Lider Polskiej reprezentacji Kamil Stoch wygrał cztery turnieje z rzędu. W ostatni weekend podczas konkursu w Willingen zajął piąte miejsce, jednak można to uznać za dobry wynik, gdyż wygrać z silnymi rywalami w trochę loteryjnych warunkach wietrznych nie było łatwo. Przed zawodami wszyscy wprawdzie stawiali na zwycięstwo Stocha, jednak on sam podkreślił po zwodach, że piąte miejsce osiągnięte w niedzielnym konkursie to dobry wynik.

Niedzielny wynik jest ważny szczególnie w kontekście walki o zwycięstwo w Pucharze Świata. Aktualnie Kamil Stoch ma przewagę 125 punktów na drugim w klasyfikacji Danielem Andre Tande. Warto obserwować tego zawodnika, gdyż jego forma zdecydowanie wzrasta, a jeśli będzie ona stabilną, nasz zawodnik może mieć problemy z utrzymaniem przewagi.

Trzeci w klasyfikacji generalnej Domen Prevc, będący objawieniem początku sezonu prezentuje wysoką formę, jednak wydaje się, że nie powinien on być już takim zagrożeniem dla Stocha jak Norweg.

Do końca sezonu zostało jeszcze sporo czasu, jednak rywalizacja już dziś nabrała rozpędu, a polscy kibice z całą pewnością doświadczą jeszcze wielu sportowych emocji w najbliższym czasie.