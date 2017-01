Milik odzyskuje siły na mecz z Realem

Arkadiusz Milik obecnie zajmuje pozycję napastnika Napoli. Polski piłkarz nabawił się kontuzji w pierwszej połowie meczu eliminacyjnego z Danią. W klinice Villa Stuart przeszedł operację więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Obecnie cały Neapol czeka na powrót tego świetnego zawodnika na boisko. On sam ma nadzieje, że będzie w stanie zagrać w dwumeczu z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Opinie lekarzy są optymistyczne, dają nadzieje na powrót Polaka przed rozgeraniem pierwszego meczu w Madrycie.

Wszyscy są pod wrażeniem postępów w rehabilitacji Milika. Dzięki swojemu podejściu i profesjonalizmowi, udało mu się zaskoczyć lekarzy tempem, w jakim powraca do zdrowia. W styczniu czeka go ostatnia kontrola, na której właśnie zostanie podjęta decyzja odnośnie jego powrotu do gry. Po wystawieniu opinii lekarskiej, dalsze decyzje leżą w rękach trenera i sztabu szkoleniowego Arkadiusza. To oni ocenią, w jakiej piłkarz znajduje się formie i czy nadaje się już do udziału w grze. Sam profesor Mariani jest zdania, że do pierwszego meczu Polak będzie przygotowany już na 80%.

Sam zainteresowany skwitował w rozmowie z włoskim Canale 21, że nie zna dokładnej daty powrotu na boisku, ale ma nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Od miesiąca trenuje na boisku pod okiem włoskich mediów, szczegółowo obserwujących cały proces jego rehabilitacji.

Włosi wykazują też wielkie zainteresowanie stosunkiem Polaka do Neapolu, Włoch i tego klubu. Zainteresowany przyznaje, że wybrał Neapol nad Ajaks, ponieważ uznał je za najlepsze miejsce na dalszy rozwój swojej kariery. Nie lubi, gdy porównuje się go z Gonzalo Higuainem, ponieważ czuje, że przyjechał napisać własną historię. I podkreśla, że jest z Polski.

