Historyczny sukces

Sezon 2016/2017 jest wyjątkowym. Po kilku latach posuchy polscy kibice skoków narciarskich mają znów wielkie powodu do radości. Historię polskich skoków i ich sukcesów w ostatnich dwudziestu latach można podzielić na sukcesy Adama Małysza, olimpijskie złoto Kamila Stocha oraz aktualny sezon, które znów się wyróżnia. Wytrawni kibice skoków mają świadomość, co jest tej zimy tak wyjątkowe.

Jedną z największych spraw i zapewne jak zauważysz główną różnicą, która odróżnia bieżący sezon od innych są sukcesy Polaków jako sukcesy całej drużyny. Oczywiście na sukcesy drużyny składa się dobra forma każdego zawodnika z osobna. W tym roku prym wiodą Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Z tej czwórki aż trzech zawodników jest sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, co jest wielkim osiągnięciem. Również Dawid Kubacki jest pewnym punktem szczególnie w konkursach drużynowych. Sam jednak Kubacki przyznaje, że są drobne elementy do poprawy w jego skokach. Jako jeden z powodów swojej ciut gorszej formy wskazuje na niepotrzebny mikro ruch tuż przed wybiciem się z progu. Efektem tego jest nie do końca pożądane ułożenia ciała i sylwetki podczas lotu. Pozostali Polacy radzą sobie też przyzwoicie. Troszkę gorsze chwile przeżywa Stefan Hula, który dotychczas regularnie meldował się w drugiej lub trzeciej dziesiątce poszczególnych konkursów, a ostatnio mim dobrych skoków nie udało mu się zakwalifikować do drugiej serii. Lepsze momenty za to przeżywa Jan Ziobro. Skoczek ten potrafi oddać skoki po których ma szansa na miejsce w pierwszej dziesiątce. Problemem jest jednak brak powtarzalności i dobre skoki przeplata słabszymi.



Wyjątkowość tego sezonu jak zauważyłeś zapewne to moc Polaków jako drużyny. Dwa wygrane konkursy drużynowe w Pucharze Świata, prowadzenie w Klasyfikacji Narodów to sytuacja, która niesamowicie nakręca kibiców znad Wisły. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, gdy to Polacy byli drużyną prowadzącą, drużyną, która budzi strach i respekt. Nie da się ukryć, że zmiany, które wprowadził trener Stefan Horngacher były bardzo trafne. Niesamowitym jest to, jak bardzo trafnie zdołał dopasować treningi do skoczków, w których drzemał potencjał. Dziś o naszych skoczkach rozpisują się dosłownie wszyscy, piszą media krajowe, ale też i media zagraniczne. Oby ta bajka trwała jak najdłużej!