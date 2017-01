Jak się bawić, to tylko w Chicago

Time Out City Index pokazuje, że jeśli chodzi o "cieszenie się życiem w mieście", Chicago oferuje wiele swoim mieszkańcom i gościom. W zaszczytnym rankingu Windy City znalazł się na szczycie światowej listy.

Za pomocą ankiety przepytano ponad 20,000 osób z 18 miast na całym świecie. Time Out poprosił o przypisanie punktacji oraz ocenę poszczególnych miast w sześciu kluczowych kategoriach, w tym: dynamiki (atrakcyjność życia w mieście); żywności i napojów (posiłki i ich cena, koszty wyjścia do restauracji bez potrzeby "napadu na bank"); społeczności (ocena jakości dzielnic); przystępność (również pod względem komunikacyjnym); inspiracji (czy i jak bardzo miasto jest przyjemnym lub trudnym miejscem do życia) oraz towarzyskość (czy przebywając w mieście respondent czuje się mile widziany czy raczej izolowany przez mieszkańców).

Według oficjalnych wyników, Chicago okazał się najwyżej ocenianym miastem w kategorii oceniającej restauracje (88%) i bary (73%), jakość życia w wielkich dzielnicach oraz przystępność cenową. 26% odpowiedziało, że w naszym mieście może sobie pozwolić, by żyć swoim stylem życia.

Na drugim miejscu znalazło się Melbourne: "bije na głowę wszystkie inne miasta, jeśli chodzi o jakość życia (tak uważało 58% ankietowanych, zdaniem których jest to świetne miejsce do życia).

Nr 3 w rankingu to stolica Portugalii - Lizbona "jest najbardziej rozrywkowym miastem na świecie i najlepszym miejscem na znalezienie tu przyjaciół i miłość".

Czwarte miejsce na liście Time Out City Index przypadło Nowemu Jorkowi, który zdaniem ankietowanych jest "najbardziej dynamicznym, ekscytującym i dającym największą energię miastem (55% vs. 53% w porównaniu do Chicago, 38% wobec Los Angeles i 26% w odniesieniu do Miami), chociaż aż 91% osób stwierdziło, że NY nie jest łatwym miejscem do życia.

Miastami, które znalazły się w ankiecie, były: Londyn, Paryż, Barcelona, ​​Madryt, Lizbona; Nowy Jork, Chicago, Los Angeles i Miami, São Paulo, Mexico City, Dubaj, Sydney, Melbourne, Tokio, Hong Kong, Singapur i Kuala Lumpur.